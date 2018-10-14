В Сердобском районе чиновница подозревается в получении взятки Криминал

Сердобск, 14 октября 2018. PenzaNews. Исполняющая обязанности главы администрации одного из сельсоветов Сердобского района Пензенской области подозревается в получении взятки за фиктивную справку фермеру. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

Она отметила, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

«По данным следствия, 11 октября 2018 года к исполняющей обязанности главы администрации сельсовета обратился ранее незнакомый мужчина, который попросил выдать ему справку о том, что у него в личном подсобном хозяйстве имеется земельный участок. Данный документ ему был необходим при реализации картофеля», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что женщина согласилась это сделать за вознаграждение, зная о об отсутствии у мужчины на территории сельсовета регистрации и земельного участка.

«На следующий день он передал подозреваемой взятку за совершение незаконных действий — выдачу фиктивной справки — в виде 20 тыс. рублей и двух бутылок алкоголя. Непосредственно после передачи взятки противоправные действия чиновницы пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — добавила она.