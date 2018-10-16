В Пензе мужчина подозревается в легализации денег от продажи наркотиков Криминал

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. 28-летний уроженец Иссинского района подозревается в легализации свыше 450 тыс. рублей, полученных в результате сбыта наркотиков в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что данный факт был вскрыт в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по фактам незаконного сбыта наркотических средств на территории Пензы в период с июля по сентябрь 2018 года, фигурантами которого являются 10 человек.

«Было установлено, что один из них в целях придания правомерного вида деньгам, полученным от преступной деятельности, легализовал их путем совершения ряда финансовых операций с использованием Qiwi-кошельков через интернет», —пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры Железнодорожного района Пензы.