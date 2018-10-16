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Восстановлена картина убийства мужчины, тело которого нашли в сгоревшей машине

21:05 | 16.10.2018 | Криминал

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Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Ульяновские следователи восстановили картину убийства мужчины, труп которого был обнаружен в сгоревшей иномарке на территории Пензенской области.

Восстановлена картина убийства мужчины, тело которого нашли в сгоревшей машине

Фото: Penza.sledcom.ru

«Следствием установлено, что вечером 10 марта 2018 года возле дома №2 на улице Левинской села Баклуши Павловского района обвиняемый выстрелил из ружья в своего знакомого. От ранения шеи потерпевший скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник на автомобиле потерпевшего «Kia Sportage» отвез тело в Пензенскую область, где совершил поджог машины вместе с трупом», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Ульяновской области.

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В ведомстве отметили, что 31-летний обвиняемый уже был судим за покушение на убийство односельчанина.

«В ходе допросов он дал признательные показания, пояснив, что с потерпевшим у него сложились неприязненные отношения из-за того, что тот ранее встречался с его сестрой», — добавили в пресс-службе.

В СУ СКР уточнили, что мужчине, который на данный момент находится под стражей, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказали в ведомстве.

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