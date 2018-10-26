Пассажира поезда будут судить за кражу почти 100 тыс. рублей из кармана шорт попутчика Криминал

Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. 39-летний пассажир поезда «Новороссийск — Пермь», сошедший на станции Пенза-I, предстанет перед судом по обвинению в краже 98 тыс. рублей у попутчика. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Елена Модякова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что преступление было совершено летом прошлого года.

«Проснувшись утром в своем купе, мужчина обнаружил, что из кармана шорт, в которых он спал, пропала крупная сумма денег», — пояснила собеседница агентства.

Елена Модякова добавила, что впоследствии была установлена причастность к краже пассажира того же вагона, которого удалось задержать лишь спустя год, так как он не появлялся по месту жительства и не выходил на связь с родственниками.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по факту кражи, передано в суд.