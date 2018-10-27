В Заречном двое приставов признаны виновными во взятке Криминал

Пенза, 27 октября 2018. PenzaNews. Две женщины-пристава признаны виновными в получении взятки в размере 100 тыс. рублей, а знакомый одной из них — в посредничестве им. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«С января 2018 года в производстве судебного пристава-исполнителя зареченского отдела находилось исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя по взысканию чуть более 250 тыс. рублей. 30 мая вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении половины авторемонтного цеха, принадлежащей предпринимателю», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, 26 июня к ее коллеге обратился знакомый мужчина, попросив снять ограничительные меры с недвижимости его товарища-предпринимателя за 100 тыс. рублей, женщины согласились.

«27 июня судебный пристав-исполнитель вынесла незаконное постановление о снятии запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества предпринимателя. 20 июля тот же знакомый передал ее коллеге вознаграждение, половину которого та в этот же день на территории Бессоновского района передала подельнице. Сразу после этого их действия пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что женщины приговорены к 4 годам колонии общего режима каждая с отсрочкой до достижения детьми 14 лет, а их посредник оштрафован на 300 тыс. рублей, приговор не вступил в законную силу.