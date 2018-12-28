В Пензе осужденный из колонии распространял экстремистские материалы Криминал

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы в пензенской исправительной колонии, распространял экстремистские материалы и занимался демонстрацией нацистской атрибутики.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы, в ходе мониторинга интернета было установлено, что злоумышленник, находясь на территории колонии и используя сотовый телефон, разместил в соцсети «ВКонтакте» аудиозапись, изображение с надписью и фотографию с текстом, которые внесены в федеральный список экстремистских материалов, а также символ нацистской символики.

«В судебном заседании он признал себя виновным в содеянном и пояснил, что раскаивается в содеянном», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что постановлением суда, которое вступило в законную силу, злоумышленнику назначены штрафы: в размере 2 тыс. рублей — за совершение административного правонарушения по ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов» и 1,5 тыс. рублей — по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».