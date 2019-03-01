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Мошенники разыграли спектакль и обманули клиентку банка из Пензы

09:36 | 01.03.2019 | Криминал

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Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Мошенники, выдавшие себя за сотрудников банка, разыграли перед клиенткой из Пензы спектакль, призванный убедить ее в том, что они действительно представляют кредитно-финансовое учреждение и им стоит верить.

Мошенники разыграли спектакль и обманули клиентку банка из Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, сначала 27-летней женщине позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности банка.

«Он пояснил, что с ее счета списано 7 тыс. 400 рублей и попросил продиктовать номер платежной карты, однако клиентка отказалась. Тогда незнакомец продолжил разговор и сказал, что девушке перезвонят из службы поддержки. Несколько минут спустя гражданке действительно перезвонили. Причем телефон, который определился, был похож на номер горячей линии», — сказали в полиции.

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В ведомстве добавили, что другой злоумышленник представился сотрудником службы поддержки клиентов.

«Он сказал, что на него перевели обращение с просьбой подтвердить личность сотрудника. Мужчина сообщил, что работник с указанными именем и фамилией на самом деле работает в банке. Вскоре после этого первый незнакомец перезвонил и вновь попросил продиктовать номер карты, цифры на оборотной стороне и код подтверждения операции, который поступит в SMS», — отметили в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что женщина выполнила указания мошенника, после чего с ее счета было списано 12 тыс. рублей.

По данному факту проводится проверка.

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