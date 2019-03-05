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Суд ограничил свободу многодетной матери из Оренбурга, обманувшей жителя Заречного

11:00 | 05.03.2019 | Криминал

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Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Мировой судья назначил наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы матери троих малолетних детей, проживающей в Оренбурге, за мошенничество с продажей коляски, жертвой которой стал житель Заречного Пензенской области.

Суд ограничил свободу многодетной матери из Оренбурга, обманувшей жителя Заречного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в июле 2018 года злоумышленница разместила в интернете объявление о продаже детской коляски марки «Stokke Traiz» за 35 тыс. рублей, которой в действительности у нее не было. Житель Заречного связался с ней по телефону с намерением приобрести коляску, после чего перечислил ей полную стоимость на Qiwi-кошелек. Однако товар ему выслан не был», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, злоумышленница перестала отвечать на его телефонные звонки, а деньги потратила.

«Женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. В соответствии с позицией государственного обвинителя, учитывая наличие у нее на иждивении троих малолетних детей, мировой судья назначил ей наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы с возложением обязанности являться два раза в месяц в специализированный государственный орган. Суд также удовлетворил иск потерпевшего и взыскал в его пользу 35 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», — пояснила собеседница агентства.

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