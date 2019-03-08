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Житель Пензы оштрафован за стикеры с рекламой наркотиков

16:21 | 08.03.2019 | Криминал

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Пенза, 8 марта 2019. PenzaNews. Административный штраф в размере 4 тыс. рублей назначен жителю Пензы, печатавшему и распространявшему стикеры с рекламой наркотических средств.

Житель Пензы оштрафован за стикеры с рекламой наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина печатал наклейки в своей квартире осенью 2018 года. На каждом стикере были указаны адреса интернет-магазинов по продаже наркотических средств и психотропных веществ. В мессенджере «Telegram» он сделал спам-рассылку в нарко-чаты с текстом об изготовлении лакированных наклеек для продвижения магазина или услуг, а также для поиска курьеров, складов и сотрудников», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

Он уточнил, что заказы изготовление стикеров пензенец получал из разных городов России и отправлял готовые изделия покупателям.

«Мужчина признал свою вину в полном объеме. В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суд учел раскаяние в содеянном и молодой возраст. Постановление вступило в законную силу», — добавил собеседник агентства.

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