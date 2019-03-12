В Пензе пенсионерка лишилась шубы и 71 тыс. рублей после «проверки» газового оборудования Криминал

Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. 78-летняя жительница Пензы, пустившая в дом злоумышленников, выдавших себя за работников газовой службы, лишилась норковой шубы и денег в сумме 71 тыс. рублей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, днем 9 марта неизвестные мужчина и женщина под предлогом проверки газового оборудования проникли в квартиру пенсионерки, расположенную в одном из домов на улице Тернопольской.

«После их ухода пожилая женщина обнаружила пропажу мехового изделия и денег. Злоумышленники подменили банкноты книжными закладками, внешне похожими на настоящие купюры», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Розыск преступников продолжается. Подозреваемые — мужчина и женщина славянской внешности среднего роста, которым на вид около 30 лет.