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Жительница Пензы стала свидетельницей кражи из своей машины

09:33 | 13.03.2019 | Криминал

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Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Жительница одного из многоквартирных домов на улице Тепличной в Пензе увидела из окна, как неизвестный мужчина пытается открыть ее машину, чтобы совершить кражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Жительница Пензы стала свидетельницей кражи из своей машины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уже по пути из дома к парковке она позвонила по телефону: 02. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, отреагировав на сигнал, незамедлительно выдвинулся к ней», — пояснили в ведомстве.

В Росгвардии уточнили, что на месте женщина злоумышленника уже не застала, но увидела взломанный замок на двери машины и заметила отсутствие магнитолы.

«Она подробно описала мужчину и указала направление, в котором он скрылся. При отработке близлежащей территории стражи порядка заметили и задержали схожего по приметам человека. Похищенная автомагнитола была при нем. Позже подозреваемый был опознан автовладелицей. Для дальнейшего разбирательства он доставлен в отдел полиции», — добавили в пресс-службе.

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