Пенсионерка из Пензы лишилась более 360 тыс. рублей, поверив мошеннику Криминал

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. 65-летняя жительница Пензы лишилась более 360 тыс. рублей, поверив мошеннику, который выдал себя за банковского работника.

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«По словам женщины, на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что со счетов имеющихся у собеседницы карт произошло списание денежных средств, а для их возврата необходимо назвать реквизиты карт и коды, которые поступят в SMS. После того, как женщина передала запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счетов ее платежных карт списаны деньги в общей сумме 361 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по данному факту проводится проверка.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.