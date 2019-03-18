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Пенсионерка из Пензы лишилась более 360 тыс. рублей, поверив мошеннику

09:00 | 18.03.2019 | Криминал

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Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. 65-летняя жительница Пензы лишилась более 360 тыс. рублей, поверив мошеннику, который выдал себя за банковского работника.

Пенсионерка из Пензы лишилась более 360 тыс. рублей, поверив мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что со счетов имеющихся у собеседницы карт произошло списание денежных средств, а для их возврата необходимо назвать реквизиты карт и коды, которые поступят в SMS. После того, как женщина передала запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счетов ее платежных карт списаны деньги в общей сумме 361 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по данному факту проводится проверка.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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