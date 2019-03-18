Жителя Пензы будут судить за смерть случайного знакомого, грабежи и кражу Криминал

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. 27-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в смерти случайного знакомого, а также за совершение грабежей и кражи.

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«По данным следствия, в ночь на 15 октября 2018 года обвиняемый пришел в бар на улице Клары Цеткин, где познакомился с мужчиной 1982 года рождения. После совместного распития спиртного злоумышленник пригласил к себе в гости нового знакомого. Тот согласился. Около дома на улице Долгорукова между ними возник конфликт, причиной которого стало предложение обвиняемого не платить таксисту за то, что тот привез их. Потерпевший не соглашался. Ссора переросла в драку, в ходе которой злоумышленник нанес не менее шести ударов руками по голове потерпевшего», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что мужчина скончался в больнице 24 октября от открытой черепно-мозговой травмы.

Представитель следственного управления пояснила, что обвиняемому также вменяется хищение у разных людей мобильного телефона, кошельков и ноутбука с зарядным устройством.

«Ранее житель Пензы привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и кражи», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она отметила, что на период следствия мужчина был заключен под стражу.