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В Пензе женщина лишилась 35 тыс. рублей, поверив в бонусы от банка

11:30 | 23.03.2019 | Криминал

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Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 34 тыс. 900 рублей, попавшись на уловку мошенников о преимуществах бонусной программы одного из банков.

В Пензе женщина лишилась 35 тыс. рублей, поверив в бонусы от банка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В социальной сети «ВКонтакте» со страницы неизвестного ранее пользователя она получила сообщение о том, что ей в честь дня рождения начислено 2 тыс. бонусов от известного банка. Затем ей поступила информация о регистрации номера телефона в системе удаленного доступа к банковскому счету и пароль для входа в систему. Перейдя по ссылке, она ввела этот код. Впоследствии жительница Пензы узнала, что со счета ее банковской карты списаны деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в пресс-службе.

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