Владелец кафе в Заречном попался на передаче денег за фиктивное трудоустройство Криминал

Заречный, 26 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело по факту получения владельцем кафе незаконного вознаграждения за фиктивное трудоустройство возбуждено по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» в Заречном Пензенской области при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и муниципального отдела МВД России по ЗАТО.

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«По данным следствия, в начале марта 2019 года к директору одного из обществ с ограниченной ответственностью — владельцу кафе — обратился житель Заречного, с которым тот договорился за 20 тыс. рублей изготовить для него и его знакомого фиктивные записи в трудовых книжках о трудоустройстве поваром и барменом соответственно», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, 14 марта владелец кафе встретился в Заречном с этим мужчиной и, находясь в салоне автомашины, передал ему бланк трудовой книжки с записями о фиктивной трудовой деятельности в качестве повара.

«При этом сообщил, что приятелю зареченца изготовит бланк трудовой книжки с внесением в него заведомо ложных сведений о трудоустройстве позже. Злоумышленник за незаконные действия получил от мужчины 20 тыс. рублей. Непосредственно после передачи денег подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что решается вопрос о предъявлении директору организации обвинения в коммерческом подкупе.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснила она.