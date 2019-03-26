EN
12:38:21 Вторник, 26 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владелец кафе в Заречном попался на передаче денег за фиктивное трудоустройство

11:41 | 26.03.2019 | Криминал

Печать

Заречный, 26 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело по факту получения владельцем кафе незаконного вознаграждения за фиктивное трудоустройство возбуждено по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» в Заречном Пензенской области при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и муниципального отдела МВД России по ЗАТО.

Владелец кафе в Заречном попался на передаче денег за фиктивное трудоустройство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в начале марта 2019 года к директору одного из обществ с ограниченной ответственностью — владельцу кафе — обратился житель Заречного, с которым тот договорился за 20 тыс. рублей изготовить для него и его знакомого фиктивные записи в трудовых книжках о трудоустройстве поваром и барменом соответственно», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, 14 марта владелец кафе встретился в Заречном с этим мужчиной и, находясь в салоне автомашины, передал ему бланк трудовой книжки с записями о фиктивной трудовой деятельности в качестве повара.

«При этом сообщил, что приятелю зареченца изготовит бланк трудовой книжки с внесением в него заведомо ложных сведений о трудоустройстве позже. Злоумышленник за незаконные действия получил от мужчины 20 тыс. рублей. Непосредственно после передачи денег подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что решается вопрос о предъявлении директору организации обвинения в коммерческом подкупе.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснила она.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области заболеваемость РВИ снизилась на 10,5% В областную библиотеку поступило исследование об Иннокентии Пензенском
В Пензе областной суд на 650 тыс. рублей увеличил компенсацию в пользу ребенка Пензенские приставы отмечены на этапе всероссийского конкурса
Житель Земетчино проведет более 1,5 лет в колонии за побои и угрозу убийством Более 80 пензенских школьников стали участниками олимпиады в память о Загоскине
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама