В Пензе бездомный солгал, что полицейский угрожал его застрелить Криминал

Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. 45-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства, признан судом виновным в совершении в Пензе преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

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«Следствием и судом установлено, что 26 ноября 2018 года мужчина обратился в отдел собственной безопасности УМВД России по Пензенской области с заявлением об угрозе ему оружием инспектором отдела патрульно-постовой службы отдела полиции №5 УМВД России по городу Пензе. Он указал, что 15 ноября полицейский вывез его в лес в районе Терновки и, приставляя дуло пистолета к голове, угрожал застрелить», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчина был официально предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Татьяна Махницкая уточнила, что по результатам доследственной проверки было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях сотрудника полиции состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

«Инспектор патрульно-постовой службы мужчину в лес не вывозил, оружием или применением иного насилия не угрожал. Следователями установлено, что мужчина решил сообщить заведомо ложные сведения о совершении тяжкого преступления полицейским, поскольку испытывал к нему неприязненные отношения в связи с неоднократным его задержанием указанным сотрудником за совершение им административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что бездомный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, кражу, мошенничество и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — уточнила Татьяна Махницкая.