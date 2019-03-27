Житель Лунино осужден за смерть сожительницы, получившей удары вилкой и ножом Криминал

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Житель Лунино Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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«Следствием и судом установлено, что 12 декабря 2018 года мужчина распивал спиртное со своей сожительницей. К ним присоединился местный житель, который остался у них ночевать. Утром следующего дня пара продолжила застолье, в ходе которого женщина оскорбила сожителя. Тот, разозлившись, схватил с журнального столика металлическую вилку и нанес ею не менее девяти ударов в левое бедро женщины. Ссора продолжилась, и мужчина взял нож и вонзил ей в живот. На этом конфликт был исчерпан», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, женщина не стала обращаться за медицинской помощью и, промыв рану, легла спать.

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«14 декабря она вместе с сожителем и находившимся у них в гостях местным жителем продолжила употребление спиртного. Утром 15 декабря мужчина обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. Прибывшие по вызову медработники констатировали ее смерть. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что жительница Лунино скончалась от колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов и развившегося перитонита», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что мужчина был задержан и по решению суда заключен под стражу.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. Приговор не вступил в законную силу», — пояснила она.