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Иногородний водитель проведет четыре года в колонии-поселении за ДТП на трассе под Пензой

12:56 | 27.03.2019 | Криминал

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Нижний Ломов, 27 марта 2019. PenzaNews. 28-летний житель Орловской области приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за ДТП на пензенском участке федеральной трассы М5 «Урал», которое унесло жизни двоих человек.

Иногородний водитель проведет четыре года в колонии-поселении за ДТП на трассе под Пензой

Фото: 58.mchs.gov.ru

«По делу установлено, что вечером 15 октября 2018 года мужчина, управляя автомобилем «Соболь», следовал по участку трассы на территории Нижнеломовского района в сторону Москвы. Он нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с прицепом идущего впереди «КамАЗа», в результате чего его машина опрокинулась и оказалась на полосе встречного движения. Там с ним столкнулся другой «КамАЗ», водитель которого не имел возможности предотвратить столкновение», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она напомнила, что в результате погибли двое пассажиров «Соболя», являвшиеся жителями Подмосковья — 37-летний мужчина и 30-летняя женщина.

Светлана Артамонова уточнила, что, помимо основного наказания, виновник ДТП лишен права управления транспортными средствами на 2,5 года.

«С него взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей в пользу матерей каждого погибшего. Приговор в законную силу не вступил», — добавила собеседница агентства.

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