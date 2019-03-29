Имущество на сотни миллионов рублей арестовано по делам об обманутых дольщиках Криминал

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Имущество на сотни миллионов рублей арестовано в рамках расследования в Пензенской области уголовных дел в отношении руководителей строительных компаний, привлекавших денежные средства дольщиков, но не обеспечивших ввод домов в эксплуатацию в установленные договорами сроки. Об этом сообщил начальник регионального управления МВД России Сергей Щеткин.

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«Данная проблема вызывает широкий общественный резонанс, затрагивает интересы многих жителей области. По уголовным делам в отношении руководителей компаний в качестве потерпевших проходят более 1,5 тыс. человек», — сказал он, выступая с отчетом за 2018 год на 19-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 29 марта.

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По мнению начальника УМВД, более важным, чем привлечение виновных к ответственности, является создание правовых барьеров, защищающих граждан от подобных преступных посягательств.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2018 года и.о. начальника управления МВД России по Пензенской области Вадим Ковтун, отчитываясь о работе регионального ведомства перед депутатами Законодательного собрания, проинформировал, что на тот момент было возбуждено более четырех уголовных дел в сфере долевого строительства.

Он отметил, что «такие преступления очень объемные в части их доказывания», поэтому расследование займет «не меньше года».