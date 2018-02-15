Расследовать дела о причинении ущерба дольщикам в Пензе будут не меньше года — Ковтун Криминал

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Расследование уголовных дел, возбужденных в Пензе по фактам причинения ущерба участникам долевого строительства, предположительно, продлится более года. Об этом сообщил и.о. начальника управления МВД России по региону полковник полиции Вадим Ковтун.

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«Такие преступления очень объемные в части их доказывания и выявления денежных средств — куда они поступили. Они [...] еще предусматривают проведение соответствующих финансовых, строительных экспертиз. Это, к сожалению, тоже длительный процесс. Зачастую из-за этого в большей степени затягиваются сроки расследования уголовных дел», — пояснил он в ходе 6-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в четверг, 15 февраля.

Вадим Ковтун добавил, что также на ходе расследования отражается большое количество потерпевших.

«У нас сейчас таких возбуждено более четырех уголовных дел по обманутым дольщикам. […] [Они] будут расследоваться более года», — сказал он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в сентябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» по факту нарушения прав дольщиков, вложивших деньги в строительство дома на улице Ново-Казанской в Пензе, который возводила компания «Пензастрой».

Примерно в то же время было возбуждено дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» по факту срыва сроков сдачи дома в микрорайоне №4 в Сосновке компанией «Декор-Трейд». 13 октября оно было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Руководитель организации Игорь Николаев находится под домашним арестом.

В декабре 2017 году в прокуратуре области сообщили о возбуждении трех уголовных дел по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» в связи с ситуацией на объектах «Пензастроя», среди которых — дома №2/99 на улицах Пушкина/Ключевая, №1 (корпус №6) на улице 8 Марта и №4 на улице Рахманинова.