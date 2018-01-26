Племконезавод «Завиваловский» признан банкротом Экономика

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. ООО «Племконезавод «Завиваловский», зарегистрированное в селе Завиваловка Каменского района Пензенской области, признано банкротом, в отношении предприятия открыто конкурсное производство. Об этом сообщает « Коммерсант ».

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По данным издания, основным кредитором выступает АО «Областной агропромышленный холдинг».

Ранее предполагалось, что «ОАПХ» выкупит племконезавод «Завиваловский» с перспективой поиска инвестора. Однако директор холдинга Сергей Самойлов заявил, что найти такого энтузиаста будет проблематично. Теперь предполагается, что «Областной агропромышленный холдинг» примет лошадей на ответственное хранение.

В свою очередь главный зоотехник племконезавода «Завиваловский» Светлана Щербакова сообщила, что на предприятии осталось 62 рысака.

По ее словам, в течение последних пяти месяцев не выплачивается зарплата 22 сотрудникам, задолженность составляет примерно 1 млн. рублей.

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ООО «Племконезавод «Завиваловский» зарегистрировано в селе Завиваловка Каменского района Пензенской области.

Юрлицо было создано в мае 2003 года с уставным капиталом 2 млн. 49 тыс. рублей. Его учредителем является ОАО «Нива» — правопреемник одноименного государственного унитарного предприятия Пензенской области, учрежденного министерством госимущества региона в 2010 году.

В мае 2017 года, комментируя сложившуюся на «Завиваловском» ситуацию, министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков заявил, что рысаки орловской породы, которых разводят на заводе, являются гордостью региона, поэтому необходимо «восстановить статус племенного предприятия».

В июне бывшая сотрудница предприятия Виктория Панурина, проработавшая там 10 лет, в том числе в должности директора, обратила внимание представителей власти и общественности на угрозу ликвидации в Пензенской области лошадей верховых пород. С целью сохранения поголовья она предложила создать в Пензе или Каменке областную конноспортивную школу. Данную инициативу поддержал губернатор Иван Белозерцев, однако никаких конкретных решений так и не было принято.

20 июня 2017 года управление Федеральной налоговой службы России по Пензенской области обратилось в суд с заявлением о признании ООО «Племконезавод «Завиваловский» несостоятельным (банкротом).

Впоследствии активисты провели пикеты в защиту лошадей племконезавода «Завиваловский» у здания правительства Пензенской и области и в сквере имени Ф.Э. Дзержинского.

26 июля в отношении предприятия была введена процедура наблюдения.