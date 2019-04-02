Под Пензой молодой мужчина осужден за уклонение от военной службы Криминал

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. 19-летний житель рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, молодой человек 30 ноября 2018 года не явился по повестке в военный комиссариат для отправки в Вооруженные силы РФ, после чего не представил документы, подтверждающие наличие уважительной причины.

«Впоследствии он скрывался от сотрудников военного комиссариата, не являлся по вызовам и повесткам», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметила Светлана Артамонова, подчеркнув, что мужчина продолжает оставаться подлежащим призыву на военную службу.