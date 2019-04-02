EN
19:53:57 Вторник, 2 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Под Пензой молодой мужчина осужден за уклонение от военной службы

13:46 | 02.04.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. 19-летний житель рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Под Пензой молодой мужчина осужден за уклонение от военной службы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, молодой человек 30 ноября 2018 года не явился по повестке в военный комиссариат для отправки в Вооруженные силы РФ, после чего не представил документы, подтверждающие наличие уважительной причины.

«Впоследствии он скрывался от сотрудников военного комиссариата, не являлся по вызовам и повесткам», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметила Светлана Артамонова, подчеркнув, что мужчина продолжает оставаться подлежащим призыву на военную службу.

Загрузка...
Читайте также
Мэр Пензы оценил ход строительства завода по производству упаковочной продукции В Пензе объявлен конкурс на включение в кадровый резерв молодежного правительства
В Пензенской области создан совет по развитию предпринимательства Турслет «Стрит» под Пензой совместят с началом уборки берега водохранилища
Очевидец, спасший в Пензе провалившегося под лед мужчину, оказался ветераном МЧС Лучший дворник Пензы получит 50 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама