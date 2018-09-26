Бастрыкин поручил передать дело о поджоге мальчика в Каменке в центральный аппарат СКР Криминал

Москва, 26 сентября 2018. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать материалы уголовного дела о гибели мальчика из города Каменки Пензенской области, умершего более двух лет назад от ожогов 90% тела, в центральный аппарат СКР в связи с обращением к нему матери ребенка в ходе личного приема граждан в Москве.

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«Потерпевшая по уголовному делу жительница Пензенской области пожаловалась на ненадлежащее расследование уголовного дела по факту смерти ее малолетнего сына. Смерть ребенка наступила из-за получения термического ожога 90% тела в результате поджога его же знакомым, не достигшим на тот момент возраста уголовной ответственности», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Следственного комитета России.

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В нем добавляется, что мать мальчика проинформировала Александра Бастрыкина о затягивании сроков следствия и необоснованном, на ее взгляд, прекращении уголовного дела.

«Кроме того, мать погибшего ребенка полагает, что не дана правовая оценка действиям представителей системы профилактики, школы, где учатся подростки, которые, по ее мнению, длительное время терроризируют город Каменку. Женщина высказала сомнения в эффективности и объективности дальнейшего расследования уголовного дела», — отмечается в тексте.

«Александр Бастрыкин поручил отстранить от должности всех следователей и сотрудников, причастных к расследованию этого преступления, и провести в отношении них служебные и процессуальные проверки, а в случае выявления признаков должностных преступлений в их действиях — незамедлительно возбудить уголовное дело», — подчеркивается в сообщении.