В Пачелмском районе раскрыта кража водки и вина со склада гостиничного комплекса Криминал

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу 25 бутылок спиртного — водки и вина — из складского помещения гостиничного комплекса, расположенного в селе Белынь Пачелмского района Пензенской области, которая была совершена в период с февраля по март.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, после поступления заявления о преступлении стражи порядка провели подворный обход граждан для выявления возможных свидетелей и очевидцев.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 44-летнего местного жителя, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — пояснили в ведомстве.

По факту кражи проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.