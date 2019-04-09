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В Пачелмском районе раскрыта кража водки и вина со склада гостиничного комплекса

09:14 | 09.04.2019 | Криминал

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Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу 25 бутылок спиртного — водки и вина — из складского помещения гостиничного комплекса, расположенного в селе Белынь Пачелмского района Пензенской области, которая была совершена в период с февраля по март.

В Пачелмском районе раскрыта кража водки и вина со склада гостиничного комплекса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, после поступления заявления о преступлении стражи порядка провели подворный обход граждан для выявления возможных свидетелей и очевидцев.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 44-летнего местного жителя, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — пояснили в ведомстве.

По факту кражи проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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