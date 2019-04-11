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Дело о драке на пруду в Арбеково передано в суд

08:29 | 11.04.2019 | Криминал

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Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Пензы, который обвиняется в избиении подростка и заступившегося за него мужчины на берегу водоема в микрорайоне Арбеково, передано в суд для рассмотрения по существу.

Дело о драке на пруду в Арбеково передано в суд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 29 июня 2018 года подросток 2002 года рождения вместе с приятелем пришел к водоему, расположенному недалеко от улицы Стасова в Пензе, чтобы порыбачить. Вечером к ним подошел ранее незнакомый молодой человек. Он спросил, есть ли у подростков сигареты и деньги. После того, как те ответили, что не курят и денег у них нет, незнакомец начал избивать одного из них», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Представитель ведомства пояснила, что, как установлено в ходе следствия, пензенец не менее пяти раз ударил подростка руками по голове, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью.

«За несовершеннолетнего заступился мужчина, который находился на берегу водоема со своей семьей. Нападавший нанес ему не менее двух ударов руками по голове. Вину в совершении инкриминируемых деяний молодой мужчина признал», — добавила собеседница агентства.

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