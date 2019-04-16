EN
09:39:50 Вторник, 16 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном конфликт из-за фотографии закончился смертью женщины

08:13 | 16.04.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено по факту насильственной смерти женщины 1987 года рождения в квартире одного из домов на улице Зеленой в Заречном Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Заречном конфликт из-за фотографии закончился смертью женщины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 10 апреля обвиняемый 1999 года рождения находился в гостях у своей знакомой, проживавшей на улице Зеленой в Заречном. В квартире также находились мужчина и женщина — приятели обвиняемого. В процессе совместного употребления спиртного между молодым человеком и хозяйкой квартиры произошел конфликт на почве того, что женщина без разрешения взяла из его паспорта фотографию родственницы. Обвиняемый, разозлившись, начал избивать потерпевшую. Он нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и телу», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что от полученной черепно-мозговой травмы наступила смерть женщины.

«Тело потерпевшей было обнаружено 12 апреля ее матерью», — сказала Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления добавила, что 19-летний мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об его заключении под стражу.

«Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи», — отметила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе асфальтобетонный завод не загружен на полную мощность — мэр Подозреваемая в краже денег со счетов зареченского пенсионера задержана в Санкт-Петербурге
В Пензе признан незаконным перенос сроков расселения и сноса трех домов «Территорию жизни» обязали вернуть жильцам переплату за отопление
В Пензе открыта горячая линия по вопросам иммунизации Волонтеры подключились к поискам пропавшего жителя Чемодановки
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама