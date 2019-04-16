В Заречном конфликт из-за фотографии закончился смертью женщины Криминал

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено по факту насильственной смерти женщины 1987 года рождения в квартире одного из домов на улице Зеленой в Заречном Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 10 апреля обвиняемый 1999 года рождения находился в гостях у своей знакомой, проживавшей на улице Зеленой в Заречном. В квартире также находились мужчина и женщина — приятели обвиняемого. В процессе совместного употребления спиртного между молодым человеком и хозяйкой квартиры произошел конфликт на почве того, что женщина без разрешения взяла из его паспорта фотографию родственницы. Обвиняемый, разозлившись, начал избивать потерпевшую. Он нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и телу», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что от полученной черепно-мозговой травмы наступила смерть женщины.

«Тело потерпевшей было обнаружено 12 апреля ее матерью», — сказала Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления добавила, что 19-летний мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об его заключении под стражу.

«Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи», — отметила собеседница агентства.