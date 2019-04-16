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Подозреваемая в краже денег со счетов зареченского пенсионера задержана в Санкт-Петербурге

08:30 | 16.04.2019 | Криминал

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Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, задержана в Санкт-Петербурге по подозрению в краже денег со счетов пенсионера, проживающего в Заречном Пензенской области.

Подозреваемая в краже денег со счетов зареченского пенсионера задержана в Санкт-Петербурге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленница позвонила мужчине на мобильный телефон, представилась сотрудницей службы безопасности главного управления банковского обслуживания и предупредила его о попытке списания денег с карты.

«Под предлогом страхования средств от хищения звонившая попросила назвать реквизиты карты и коды, которые поступят в SMS. После того, как пенсионер передал эти сведения, незнакомка уточнила, имеются ли у него другие банковские карты, объяснив, что они также могут быть скомпрометированы. Она предложила застраховать и второй счет, для чего потребовала назвать номер карты, трехзначный код безопасности с обратной стороны и пароли», — пояснили в ведомстве.

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В полиции уточнили, что после выполнения инструкций злоумышленницы с банковских счетов пенсионера было списано более 120 тыс. рублей.

В пресс-службе добавили, что личность подозреваемой была установлена при взаимодействии полицейских из Пензенской области и Санкт-Петербурга.

«В квартире по месту ее жительства обнаружен мобильный телефон, который использовался для хищения денежных средств», — отметили в УМВД.

В ведомстве сообщили, что злоумышленница доставлена в Пензенскую область для проведения процессуальных действий.

«Она призналась в содеянном и полностью возместила ущерб, причиненный потерпевшему», — сказали в пресс-службе, уточнив, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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