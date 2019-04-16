В Пензе вступил в силу приговор насильнику, напавшему на мальчика на Западной поляне Криминал

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Приговор, которым 57-летний житель Пензы признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Установлено, что в августе 2018 года неподалеку от озера «Ласточкино» на Западной поляне в Пензе мужчина, применяя насилие, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика. В судебном заседании он свою вину в совершении преступления не признал», — пояснила собеседница агентства.

Она напомнила, что с учетом повышенной общественной опасности преступления злоумышленнику было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на один год.

«Не согласившись с обвинительным приговором, осужденный и его защитники подали апелляционные жалобы, в которых ими оспаривались выводы суда о его виновности, указывалось на их несоответствие фактическим обстоятельствам дела и нарушение норм уголовно-процессуального закона. С учетом позиции участвовавшего в деле прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения», — уточнила Светлана Артамонова.