В Заречном работницу банка заподозрили в хищении денег клиентов Криминал

Заречный, 18 апреля 2019. PenzaNews. 49-летняя жительница Заречного Пензенской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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«По версии следствия, данная гражданка, будучи работником банка, путем обмана или злоупотребления доверием с использованием служебного положения похитила денежные средства клиентов», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления МВД России по Пензенской области.

При этом в нем не уточняется, о какой сумме идет речь.

По данным полиции, по месту регистрации — в одном из домов на улице Спортивной — подозреваемая отсутствует. В настоящее время принимаются меры по установлению ее местонахождения.