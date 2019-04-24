Житель Пензы осужден за организацию фиктивных экзаменов и браков для иностранцев Криминал

Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Председатель правления пензенской городской общественной организации социальной защиты населения «Паритет» признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По делу установлено, что он организовал фиктивное проведение в возглавляемой им организации экзаменов для иностранных граждан по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, с целью организации незаконного пребывания иностранцев на территории страны путем получения ими разрешения на временное проживание 30-летний мужчина организовал вступление мигрантов в фиктивный брак с гражданами России.

«Подсудимый вину в совершении преступления не признал. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил», — уточнила Светлана Артамонова.

Она добавила, что по искам прокурора Железнодорожного района Пензы в 2018 году четыре брака россиян с иностранными гражданами были признаны судами недействительными, записи актов гражданского состояния по ним аннулированы.