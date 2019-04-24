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В Пензе вербовщик террористов осужден за дачу взятки сотруднику колонии

13:47 | 24.04.2019 | Криминал

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Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы признал Магомеда Алиева, отбывающего в ИК-8 наказание в виде 5 лет лишения свободы за содействие террористической деятельности, виновным в даче взятки сотруднику исправительной колонии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе вербовщик террористов осужден за дачу взятки сотруднику колонии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, 16 января 2019 года злоумышленник связался со своим 26-летним знакомым из Пензы и попросил его передать ему в колонию мобильный телефон через сотрудника, которому за это полагалось незаконное вознаграждение в 30 тыс. рублей.

«Посредник согласился, приобрел телефон и вместе с денежной суммой в качестве взятки 18 января передал его сотруднику колонии, однако был задержан на месте преступления представителями отдела собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что по совокупности приговоров инициатору дачи взятки назначено наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Светлана Артамонова добавила, что посредник приговорен к 3 годам в колонии строгого режима.

Согласно материалам, размещенным на сайте Железнодорожного районного суда Пензы, в 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд признал Магомеда Алиева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». На момент вынесения приговора по новому уголовному делу неотбытая часть наказания составляла 7 месяцев и 19 дней.

Вину в даче взятки Магомед Алиев признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке — без исследования доказательств. Приговор вступил в законную силу.

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