В Пензе вступил в силу приговор руководителю финансовой пирамиды «Возрождение» Криминал

Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Приговор руководителю потребительского общества «Возрождение» Геннадию Смольнякову, признанному в Пензе в декабре 2018 года виновным в хищении мошенническим путем свыше 52 млн. рублей более чем у 500 граждан, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

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По ее словам, установлено, что в октябре 2004 года мужчина создал общество «Возрождение» и стал привлекать деньги граждан, которые они передавали ему в качестве паевых.

«Головной офис потребительского общества был открыт в Кузнецке, его филиалы созданы в Заречном, Каменке и Бессоновке Пензенской области, в Саратове, Казани, Твери, Нижнем Новгороде, Москве и Московской области, Кисловодске. В период деятельности «Возрождения» с 28 октября 2004 года по 30 марта 2011 года мужчина распространял рекламу в СМИ, буклеты, брошюры, в которых содержались призывы и агитация для граждан вносить личные сбережения якобы под проценты существенно выше банковских, создавая заведомо ложные гарантии безопасности данных взносов», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что руководитель потребобщества принимал на работу сотрудников, как правило, без высшего образования и опыта в банковской сфере и лично обучал подчиненных ведению бухгалтерии, хотя сам закончил только 10 классов школы.

«По его указанию сотрудники общества информировали пайщиков о якобы приобретаемых на их деньги земельных участках и строительстве домов с целью последующей продажи, а также о выдаче потребительских займов», — уточнила Наталья Быченкова.

Она напомнила, что глава общества свою вину не признал, пояснив, что все денежные средства потерпевших использовал только в интересах «Возрождения» и пайщиков, но из-за финансового кризиса не мог вернуть им деньги.

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«Эти показания суд признал недостоверными, обосновав свою позицию совокупностью собранных по делу доказательств. При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел принятие мер по возмещению ущерба отдельным потерпевшим, состояние здоровья подсудимого, наличие III группы инвалидности и иные обстоятельства», — сказала Наталья Быченкова.

Она добавила, что в конце 2018 года Геннадий Смольняков был приговорен к 6,5 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года после освобождения.

«Кроме того, суд рассмотрел 490 гражданских исков потерпевших в рамках состоявшегося судопроизводства, а за остальными потерпевшими признал право на рассмотрение их требований о компенсации ущерба в порядке гражданского судопроизводства. Не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 24 апреля», — пояснила Наталья Быченкова.