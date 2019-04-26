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В Пензе 10 человек предстанут перед судом по делу о торговле наркотиками

11:08 | 26.04.2019 | Криминал

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Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Десять человек в возрасте от 19 до 46 лет, которые в зависимости от роли каждого обвиняются в покушении на сбыт наркотиков, незаконном хранении запрещенных веществ и легализации преступных доходов, предстанут перед судом в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе 10 человек предстанут перед судом по делу о торговле наркотиками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что обвиняемые являются уроженцами Мурманской, Пензенской, Белгородской областей, а также Узбекской ССР.

«По версии следствия, неустановленные лица, осуществлявшие руководство организованной группой, обеспечивали приобретение и последующую переправку крупных партий наркотических средств на территорию различных регионов России, в том числе Пензенской области, где наладили и контролировали канал поставки запрещенных веществ для участников организованной группы. Эти же лица контролировали потоки поступающих денежных средств через банковские счета, определяли вознаграждение участникам организованной группы, решали вопросы их «карьерного роста», — пояснила собеседница агентства.

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Светлана Артамонова добавила, что с августа по сентябрь 2018 года злоумышленники организовали сбыт больших партий наркотиков путем оборудования тайников в Пензе, однако довести задуманное до конца не смогли, поскольку были задержаны.

Она отметила, что двое обвиняемых, по данным следствия, осуществили обналичивание денег, легализованных с помощью интернет-обменника, на сумму свыше 771 тыс. рублей.

Представитель прокуратуры уточнила, что дело насчитывает 29 томов, рассматривать его будет Железнодорожный районный суд Пензы.

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