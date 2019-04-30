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Задержанному в Пензе экс-чиновнику инкриминируют получение взятки — источник

11:55 | 30.04.2019 | Криминал

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Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело в отношении задержанного в Пензе бывшего муниципального чиновника возбуждено по ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил информированный источник.

Задержанному в Пензе экс-чиновнику инкриминируют получение взятки — источник

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Причем это ч. 2 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом в значительном размере», — уточнил он.

По словам собеседника агентства, задержание было произведено сотрудниками ФСБ в минувший понедельник, 29 апреля.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», речь идет об одном из бывших работников управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы.

Фамилия экс-чиновника в интересах следствия не разглашается.

Пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области ситуацию пока никак не прокомментировала.

Значительным размером взятки в соответствии с УК РФ признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 25 тыс. рублей, крупным размером — превышающие 150 тыс. рублей, особо крупным — превышающие 1 млн. рублей.

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