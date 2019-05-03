Бдительные жители Пензы помогли пресечь распространение наркотиков в Арбеково Криминал

Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. Бдительные жители Пензы, сообщившие в полицию о людях, которые совершали в районе улиц Тернопольской и Рахманинова подозрительные действия, похожие на поиск тайников с наркотиками, помогли пресечь факт распространения запрещенных веществ.

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Как пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, полицейские, выехавшие на место, задержали двоих граждан, у которых была изъята «скорость».

«Оперативники установили, что тайники с запрещенными веществами оборудовала 18-летняя гражданка Белоруссии, которая прибыла в Пензенскую область специально для распространения синтетических наркотиков. Сотрудники полиции задержали подозреваемую», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что впоследствии было обнаружено еще 10 тайников, оборудованных злоумышленницей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанная заключена под стражу.