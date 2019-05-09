В пензенском управлении МВД обеспокоены ростом числа мошенничеств с путевками Криминал

Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. Управление МВД России по Пензенской области обеспокоено ростом числа граждан, пострадавших от действий мошенников при покупке путевок на черноморские курорты через интернет.

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«С начала 2019 года в органы внутренних дел обратились около 10 жителей региона, которые лишились денежных средств при аналогичных обстоятельствах. Граждане находили в интернете сайты, якобы принадлежащие пансионатам, которые расположены в Крыму и Абхазии. Они звонили по контактным телефонам, в соответствии с полученными инструкциями заполняли специальные формы, указывая свои данные, а также время заезда для расчета стоимости путевок», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства.

В управлении уточнили, что через некоторое время по электронной почте они получали счета на оплату и переводили деньги за путевку, но вскоре обнаруживали, что сайт пансионата перестал работать, а контактные телефоны — отвечать.

«В преддверии сезона отпусков управление МВД России по Пензенской области напоминает: при заказе путевок в санатории и пансионаты, расположенные как на территории нашей страны, так и за ее пределами, пользуйтесь услугами только проверенных сервисов, имеющих благонадежную репутацию. Обязательно перед бронированием и переводом денежных средств ознакомьтесь в интернете с отзывами об организации, услугами которой собираетесь воспользоваться», — добавили в УМВД.

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В пресс-службе ведомства напомнили, что мошенники зачастую создают сайты-двойники санаториев и пансионатов, причем поисковые системы нередко выводят такие фальшивые страницы в первые строки выдачи результатов, поэтому опасно доверять порталу даже из начала списка.

«Чтобы проверить репутацию того или иного сайта, рекомендуем выяснить, как давно он зарегистрирован. Как правило, злоумышленники регистрируют фальшивые сайты незадолго до совершения мошеннических действий. В обязательном порядке нужно проверить наличие официального сайта организации, соответствие размещенных на нем данных юридического лица и платежных реквизитов. […] Необходимо также позвонить по телефоны, указанные на официальном сайте, уточнить соответствие действительности размещенной в интернете информации», — пояснили в управлении МВД.