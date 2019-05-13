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В Кузнецком районе в отношении подростка возбуждено уголовное дело

13:48 | 13.05.2019 | Криминал

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Кузнецк, 13 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено в отношении юноши 2004 года рождения в Кузнецком районе Пензенской области.

В Кузнецком районе в отношении подростка возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в феврале 2019 года двое несовершеннолетних жителей Кузнецкого района 2004 и 2006 годов рождения решили проникнуть в один из домов с целью кражи. Убедившись, что жильцы отсутствуют и за их действиями никто не наблюдает, они выставили стекло из оконной рамы и залезли внутрь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, приятели украли провода от бытовой техники, приставку к телевизору, пульт, шуруповерт с двумя аккумуляторами и зарядным устройством, а затем скрылись с места происшествия и распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.

«Несовершеннолетний 2006 года рождения не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. В ходе расследования уголовного дела будет решен вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет в органы внутренних дел. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — добавила собеседница агентства.

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