Пензенский губернатор высказался о деле Стрючкова Криминал

Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова, обвиняемого в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, не назвав при этом фамилию бывшего подчиненного.

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«В отпуске едет начальник — водочку выпил — по девкам, да. [Возбуждено] уголовное дело», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 27 мая.

По словам Ивана Белозерцева, правоохранительные органы «разберутся, что там было».

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«Но государственный служащий, находясь в отпуске, должен помнить о том, что он государственный служащий, […] и соблюдать наше российское законодательство. […] Мы с вами должны показывать пример в соблюдении законодательства», — подчеркнул губернатор.

Ранее на этом же совещании Иван Белозерцев сообщил, что начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерий Муругов уличен в вождении автомобиля в нетрезвом виде.

По словам губернатора, инцидент произошел во время отпуска чиновника.

Глава региона проинформировал подчиненного, что в связи с произошедшим он будет освобожден от занимаемой должности.