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Экс-министр Стрючков, обвиняемый в изнасиловании, пробудет под домашним арестом до 22 июля

12:07 | 27.05.2019 | Криминал

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Пенза, 27 мая 2019. PenzaNews. Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, обвиняемый в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, пробудет под домашним арестом до 22 июля включительно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь Первомайского районного суда Пензы Сергей Маслов.

Экс-министр Стрючков, обвиняемый в изнасиловании, пробудет под домашним арестом до 22 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что экс-чиновник будет отбывать домашний арест по месту своего жительства в Пензе.

«Общаться с лицами, являющимися участниками по уголовному делу, нельзя, [как и] отправлять и получать корреспонденцию, использовать средства связи и интернет», — сказал собеседник агентства.

Сергей Маслов добавил, что Владимиру Стрючкову разрешено взаимодействовать с защитниками, представителями органов следствия, прокуратуры и суда.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 мая 2019 года от пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной стало известно о том, что министр здравоохранения региона Владимир Стрючков покинул занимаемый пост, написав 29 апреля соответствующее заявление, которое в тот же день было рассмотрено и удовлетворено.

При этом общественность узнала об увольнении высокопоставленного чиновника, состоявшемся за два дня до этого, лишь после появления в СМИ информации о том, что он якобы совершил некий поступок, который может стоить ему не только должности, но и повлечь возбуждение уголовного дела.

23 мая в СМИ начали появляться сообщения о задержании экс-министра Владимира Стрючкова, однако ни в следственном управлении СКР, ни в прокуратуре Пензенской области эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Вечером того же дня стало известно, что первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении мужчины 1960 года рождения, фамилия которого не разглашается, уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Он был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

24 мая Первомайский районный суд Пензы избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Владимир Стрючков родился в поселке Сосновоборск Пензенской области 13 мая 1960 года. Занимал должность министра здравоохранения региона в 1999–2000 годах, а затем с небольшим перерывом с 2005 года по апрель 2019-го.

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