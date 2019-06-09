В Пензенской области с начала года возбуждено 11 уголовных дел в сфере защиты прав детей Криминал

Пенза, 9 июня 2019. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области в период с января по май 2019 года направили в следственные органы 15 материалов проверок для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений законодательства в сфере защиты прав детей: по 11 из них возбуждены дела, по четырем проводятся проверки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, уголовное дело о неуплате средств на содержание ребенка возбуждено в отношении жителя Сосновоборского района, у которого с марта по декабрь 2018 года образовалась задолженность в размере более 90 тыс. рублей, а общая сумма приблизилась к 600 тыс. рублей.

«Прокурор Пензенского района выявил жителя, который без уважительных причин не уплачивал средства на содержание своих сына и дочери. На момент проверки общая задолженность по алиментам превысила 1,2 млн. рублей», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что в Октябрьском районе Пензы прокурор, проводя проверку по факту безвестного исчезновения девочки 2006 года рождения, установил причины ее самовольных уходов из дома — постоянные конфликты с матерью, которые нередко заканчивались побоями, в отношении родительницы возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание».

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Светлана Артамонова отметила, что в Никольском районе выявлено неисполнение матерью обязанности по воспитанию дочери 2017 года рождения — женщина часто употребляла спиртное, в доме был мусор и зловонный запах, не было еды для ребенка.

«В феврале женщине уходила пить спиртное к знакомым, куда брала с собой дочь, при этом ребенок был одет и обут не по погоде, сильно замерз. Девочку мать не кормила, в связи с чем она имела маленький вес для своей возрастной группы, выглядела бледной, истощенной. В связи с угрозой жизни и здоровью малолетней главой администрации Никольского района вынесено распоряжение об отобрании ребенка. В отношении матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — добавила она.