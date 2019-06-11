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Житель Русского Ишима проведет в колонии 9 лет за убийство мужа сестры

08:19 | 11.06.2019 | Криминал

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Городище, 11 июня 2019. PenzaNews. Житель села Русский Ишим Городищенского района Пензенской области, признанный судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Житель Русского Ишима проведет в колонии 9 лет за убийство мужа сестры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 31 января 2019 года житель села Русский Ишим 1989 года рождения употреблял спиртное у своего родственника и остался у него ночевать. На следующий день хозяин дома ему рассказал, что муж его сестры, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в очередной раз устроил дома скандал. Гость предложил родственнику съездить к ней и выяснить отношения с ее мужем. Тот согласился», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, приехав к сестре в деревню Садовка Городищенского района, мужчина начал выяснять отношения с ее мужем, предъявляя претензии по поводу его агрессивного поведения.

«Потерпевший не желал общаться на данную тему и просил не вмешиваться в его семью. Разозлившись, мужчина схватил кувалду и нанес ею не менее четырех ударов ему по голове. Затем он вытащил последнего на улицу и ударил ножом в шею. После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, злоумышленник оттащил его тело за сарай и припорошил снегом. После совершения убийства он позвонил своей сестре и сообщил о произошедшем», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что смерть мужчины 1978 года рождения наступила на месте происшествия от резаной раны шеи, сопровождавшейся массивной кровопотерей.

«Злоумышленник в ходе предварительного следствия находился под стражей. Решение суда не вступило в законную силу», — пояснила она.

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