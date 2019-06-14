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Пензенский губернатор отреагировал на информацию о конфликте в Чемодановке

18:13 | 14.06.2019 | Криминал

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Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отреагировал на сообщения пользователей социальной сети Instagram, выразивших обеспокоенность в связи с произошедшим накануне вечером в селе Чемодановка конфликтом, переросшим в массовую драку.

Пензенский губернатор отреагировал на информацию о конфликте в Чемодановке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Чтобы проинформировать главу региона о сложившейся в населенном пункте ситуации, жители воспользовались возможностью оставить свои комментарии под последней записью, сделанной Иваном Белозерцевым день назад и посвященной предстоящему благотворительному спектаклю.

Отвечая им, руководитель субъекта федерации заявил, что ситуация находится на контроле.

«Уважаемые подписчики, дорогие земляки. По ситуации в Чемодановке. Я лично переговорил с врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства. Прошу воздержаться от преждевременных выводов», — написал он в комментарии под той же записью в Instagram.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно официальной информации, вечером 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области на бытовой почве произошел переросший в драку конфликт между соседями, непосредственное участие в котором, по сведениям прокуратуры, принимали около 10 человек, а остальные наблюдали за потасовкой со стороны.

В результате пострадали пять человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Механические повреждения получили несколько автомобилей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ — п. «з» ч. 2 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ст. 213 «Хулиганство».

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