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Сотрудники центрального аппарата МВД направлены в Чемодановку

09:15 | 16.06.2019 | Криминал

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Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Группа сотрудников главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ГУОООП) МВД России направлена в село Чемодановка Пензенской области по решению руководства ведомства. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел страны Ирина Волк.

Сотрудники центрального аппарата МВД направлены в Чемодановку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе выезда будут всесторонне изучены обстоятельства и причины, предшествовавшие конфликту, который привел к гибели местного жителя», — пояснила она.

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Ирина Волк добавила, что также будет дана оценка действиям руководителей, ответственных за организацию охраны общественного порядка и профилактику правонарушений.

«В случае установления вины должностные лица будут привлечены к ответственности», — подчеркнула официальный представитель МВД России.

ГУОООП МВД России является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата министерства внутренних дел РФ.

Выполняет функции головного подразделения системы МВД в области обеспечения безопасности граждан и правопорядка в общественных местах, профилактики преступлений и административных правонарушений, содержания, охраны и конвоирования задержанных, координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и другие.

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