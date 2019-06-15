Дело о конфликте в Чемодановке переквалифицировано на статью об убийстве, трое задержаны Криминал

Пенза, 15 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека во время переросшего в драку конфликта в селе Чемодановка Пензенской области, переквалифицировано на статью об убийстве после смерти одного из пострадавших.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уголовное дело переквалифицировано на пункты «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что расследование ведется при оперативном сопровождении сотрудников УМВД и УФСБ России по Пензенской области.

Читайте также

Под Пензой разгорелся межнациональный конфликт, улаживать который приехал губернатор

«По данным следствия, вечером 13 июня 2019 года между местными жителями села Чемодановка Бессоновского района произошел конфликт, в ходе которого пострадали пятеро человек, двое из которых были госпитализированы. Еще трое получили различные телесные повреждения, не представляющие угрозу для жизни. Ранее следственное управление сообщало, что потерпевший 1985 года рождения, поступивший в лечебное учреждение города Пензы, скончался вечером 14 июня от черепно-мозговой травмы», — напомнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что менее чем за сутки с момент передачи дела из полиции в СУ СКР проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, допрошен 21 свидетель, назначено пять экспертиз, что в итоге позволило задержать троих жителей Чемодановки, участвовавших в конфликте.

«Продолжается опознание лиц, а также проведение иных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников конфликта и очевидцев произошедшего», — сказала представитель управления, добавив, что с этой целью в органы внутренних дел доставлены 174 человека.