Задержан предполагаемый участник преступной группы, действовавшей в конце 1990-х годов Криминал

Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возобновил расследование уголовного дела по обвинению жителя Саратовской области в совершении в конце 1990-х годов в составе организованной преступной группы серии разбойных нападений и убийства таксиста после задержания фигуранта спустя 20 лет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального управления Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 1 июня 1999 года около 1.00 обвиняемый 1976 года рождения и трое его знакомых на улице Калинина в Пензе остановили автомашину марки «Москвич» и попросили отвезти на улицу Набережная реки Мойки. Приехав на место, злоумышленники, действуя совместно и согласованно, применили насилие к водителю, угрожая пистолетом, ножом и причиняя телесные повреждения кирпичом, требовали у таксиста денежные средства. Обыскав потерпевшего, подельники завладели имевшимися при нем денежными средствами и принадлежащим ему имуществом на сумму 1 тыс. 145 рублей. Связав потерпевшего, они покинули автомашину», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, по данным следствия, 2 июня четверо мужчин по полученной наводке ворвались в квартиру одного из домов на проспекте Строителей в Пензе, где находились женщина и ее брат, которым они стали угрожать ножами.

«Потерпевший передал им 2 тыс. 300 рублей. Связав женщину скотчем, подельники, обыскали квартиру и похитили имущество, причинив семье потерпевших значительный ущерб на общую сумму более 7 тыс. рублей», — сказала Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления отметила, что также задержанному вменяется совершение 9 июня 1999 года в составе группы из четверых человек разбойного нападения и убийства таксиста.

«В районе автовокзала они остановили водителя, занимавшегося частным извозом на автомашине «ВАЗ-2106», и попросили отвезти в Городищенский район. По дороге, проходящей по лесному массиву, злоумышленники напали на мужчину, при этом ножом наносили удары в грудь и сдавливали шею петлей», — сообщила она, уточнив, что впоследствии потерпевший был избит монтировкой и лопатой, а его тело преступники закопали в том же лесу.

«Четверо соучастников осуждены Пензенским областным судом. Один из них скрылся от органов следствия. На протяжении 20 лет работа по розыску злоумышленника не прекращалась», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, он был задержан в Саратовской области, доставлен в Пензу, где ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы.