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Вступил в силу приговор пензенцу, сбившему пешехода на проспекте Победы

10:51 | 21.06.2019 | Криминал

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Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения приговор 24-летнему жителю Пензы, который за совершение ДТП приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Вступил в силу приговор пензенцу, сбившему пешехода на проспекте Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что ночью 12 сентября 2018 года мужчина в состоянии наркотического опьянения управлял автомобилем «ГАЗ-331061», развил скорость свыше 60 км в час и сбил пензенца на пешеходном переходе вблизи дома №19 на проспекте Победы. В результате ДТП пешеход получил тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, водитель оказал медицинскую и иную помощь потерпевшему непосредственно после совершения преступления.

Она отметила, что гражданский иск пешехода о взыскании с него 150 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда удовлетворен судом в полном объеме.

«Не согласившись со сроком назначенного наказания, осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке. В соответствии с позицией прокурора суд оставил приговор первой инстанции без изменения, а жалобу — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.

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