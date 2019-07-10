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Сельчанин отправится в колонию за убийство собутыльника, которого он принял за незнакомца

09:18 | 10.07.2019 | Криминал

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Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Житель поселка Лугового Лунинского района Пензенской области приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство собутыльника. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Сельчанин отправится в колонию за убийство собутыльника, которого он принял за незнакомца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что преступление было совершено 16 декабря 2018 года, когда осужденный пригласил знакомого к себе домой, где они распивали спиртное.

«В ходе допросов злоумышленник пояснил, что после употребления алкоголя принял приятеля за неизвестного мужчину, на этой почве между ними завязалась потасовка», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что хозяин дома нанес потерпевшему несколько ударов ногами и руками, а затем — ножом.

«После причинения телесных повреждений он обратился за помощью к соседям, сообщив, что убил якобы незнакомого мужчину», — отметила представитель следственного управления.

По ее словам, приговор суда в отношении сельчанина пока не вступил в законную силу.

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