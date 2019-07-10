Игорь Балашов и Александр Валетов отправлены под домашний арест Криминал

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы по ходатайству следователя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца в отношении бывшего начальника управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области Игоря Балашова и экс-директора ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» («МФЦ») Александра Валетова.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе суда, соответствующее решение было принято 5 июля.

Игорь Балашов и Александр Валетов будут находиться под домашним арестом по 3 сентября.

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5 июля 2019 года стало известно, что бывший начальник управления госслужбы и кадров правительства Пензенской области и экс-директор ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» («МФЦ») задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного СУ СКР при взаимодействии с региональным УФСБ по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным следствия, с января 2012 года по декабрь 2018-го указанные лица похитили более 33 млн. рублей, предназначенных для реализации целевых программ, направленных на снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.