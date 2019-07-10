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Игорь Балашов и Александр Валетов отправлены под домашний арест

11:32 | 10.07.2019 | Криминал

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Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы по ходатайству следователя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца в отношении бывшего начальника управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области Игоря Балашова и экс-директора ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» («МФЦ») Александра Валетова.

Игорь Балашов и Александр Валетов отправлены под домашний арест. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе суда, соответствующее решение было принято 5 июля.

Игорь Балашов и Александр Валетов будут находиться под домашним арестом по 3 сентября.

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5 июля 2019 года стало известно, что бывший начальник управления госслужбы и кадров правительства Пензенской области и экс-директор ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» («МФЦ») задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного СУ СКР при взаимодействии с региональным УФСБ по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным следствия, с января 2012 года по декабрь 2018-го указанные лица похитили более 33 млн. рублей, предназначенных для реализации целевых программ, направленных на снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

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