Руководители и сотрудники «медклиники» предстанут перед судом в Пензе за мошенничество Криминал

Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. Предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном под предлогом оказания медицинских процедур, окончено в Пензе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«По версии следствия, девять участников организованной группы осуществляли противоправную деятельность в период с марта 2016 года по сентябрь 2017 года. Ими была создана организация, которая позиционировала себя как филиал московского медицинского центра по коррекции веса. Сотрудники центра обзванивали граждан. Ссылаясь на некую «Федеральную программу здоровья», они приглашали пройти бесплатную диагностику», — пояснила она.

Ирина Волк отметила, что в псевдомедицинской организации клиентам сообщали заведомо ложные сведения о наличии у них соматических заболеваний, связанных с лишним весом, а также о возможности клиники предоставить комплекс лечебных услуг.

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«Перед пациентами разыгрывали настоящий спектакль: сотрудники центра имитировали телефонные звонки якобы в другой город с просьбой о предоставлении несуществующей льготы. К клиентам выходили руководители так называемого льготного отдела, которые решали вопрос о предоставлении персональной скидки. Когда пациенты соглашались, то под предлогом предоставления рассрочки с ними заключали кредитные договоры, денежные средства по которым перечислялись банками на счета клиники. Общая сумма причиненного гражданам ущерба превысила 13 млн. рублей», — добавила официальный представитель МВД РФ.

Она напомнила, что уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий руководители и работники лжеклиники задержаны и заключены под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Пензы для рассмотрения по существу», — уточнила Ирина Волк.