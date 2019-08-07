В Наровчате осужден мужчина, ударивший мать рулоном обоев Криминал

Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. 42-летний житель села Наровчат Пензенской области, ударивший мать рулоном обоев, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, при рассмотрении материалов дела установлено, что днем 30 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 69-летней матерью взял рулон обоев и нанес ей не менее двух ударов по спине.

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«В декабре 2018 года он был привлечен к административной ответственности за нанесение побоев своей матери после того, как два раза ударил ее рукой и один — табуретом», — отметил собеседник агентства, уточнив, что тогда мужчина был подвергнут административному аресту на 12 суток.

Представитель суда пояснил, что на этот раз виновному назначено наказание в виде трех месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.